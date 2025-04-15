Москва, 15 апреля, 2025, 05:32 — ИА Регнум. Радиостанция УВБ-76, известная как «Радиостанция Судного дня», 14 апреля передала в эфир четыре новых загадочных сообщения. Об этом сообщилTelegram-канал «УВБ-76 логи».

Радиовышка

В 10:54 по московскому времени в эфире прозвучало слово («нептун»), в 15:48 («тимус»), в 17:17 («лисоплащ») и в 18:41 («нутобакс»).

Что означают данные слова — неизвестно.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта в эфире прозвучали слова «водоклев» и «аккордеон». До этого, 6 марта, в эфире прозвучало странное слово «кайфогик», а 3 марта — «рунический». Изредка в эфир пробиваются невразумительные фразы или числа. 2 февраля было зафиксировано в эфире 25 загадочных сообщений.

В декабре в эфире УВБ-76 вслед за длинным набором сообщений зазвучали известная патриотическая песня певца SHAMAN «Я русский», потом «Лебединое озеро», а затем гимн СССР. «Радиостанция Судного дня» передала в эфир более 20 загадочных сообщений. Прозвучали слова «азбука», «хунхуз», «нанайка», «панкосвод», «онероруст», «лагограч» и «геенна». Всего было произнесено 24 слова, последним из которых стало «бродощёлк». Смысл сообщений неизвестен.

Кто-то выдвинул предположение, что радиостанцию могли взломать, а у других пользователей появилась версия, что такие музыкальные послания — это сигнал «кому надо» якобы об очередном ударе ракетой «Орешник». Обсуждалась и другая версия о том, что радиостанция имеет отношение к запуску ракет с ядерными боеголовками в случае начала ядерного конфликта.

Радиостанция УВБ-76 не может транслировать какие-либо шифры или секретные данные, заявил капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, УВБ-76 может передавать всё что угодно, когда кому-то удаётся пробиться в эфир. Популярная песня SHAMAN, музыка из балета «Лебединое озеро» и гимн СССР могли прозвучать на волнах случайно.