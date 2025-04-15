Вашингтон, 15 апреля, 2025, 05:04 — ИА Регнум. Министерство образования США лишило Гарвардский университет госфинансирования на $2,2 млрд из-за отказа администрации университета выполнять указы президента США Дональда Трампа. Об этом 14 апреля сообщил специальный отдел департамента по противодействию антисемитизму.

Teri Tynes Карпентер-центр визуальных искусств, Гарвардский университет. Массачусетс, США. 1962

Уточняется, что всего было заморожено грантов на $2,2 млрд и контрактов для Гарварда на сумму $60 млн. Невыполненные университетом требования касались отказа от программы разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) и её обеспечения в стенах университета.

Отмечается, что администрация США призвала университет для сохранения финансирования ввести политику приема и найма преподавателей на основе «заслуг» и провести аудит учебного корпуса, профессорско-преподавательского состава и руководства на предмет их взглядов на многообразие. Кроме того, власти потребовали запретить носить маски для лица во время митингов. По данным Assosiated Press, требование направлено против пропалестинских протестующих в кампусе.

В свою очередь, руководство Гарварда выступило с заявлением, что не позволит правительству диктовать «частному университету, чему учить, кого принимать в студенты и кого нанимать».

«Сегодняшнее заявление Гарварда подтверждает тревожное иждивенческое мышление, свойственное самым престижным университетам и колледжам нашей страны, — что федеральные инвестиции не сопровождаются ответственностью за соблюдение законов о гражданских правах», — указывается в заявлении департамента по противодействию антисемитизму.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский предприниматель, глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск назвал ужасным решение бывшего президента США Джозефа Байдена выдавать образовательные гранты только учреждениям, соблюдающим требования политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI).

Президент США Трамп в январе подписал указ о признании в стране только двух неизменных полов — мужского и женского. В указе критикуется так называемая гендерная идеология, считающая пол изменяемой по желанию индивида концепцией.