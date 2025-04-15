Сеул, 15 апреля, 2025, 05:01 — ИА Регнум. Южнокорейская автомобилестроительная компания Kia пересмотрела план продаж автомобилей на 2025 год, включив в него российский рынок. Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.

Анна Рыжкова ИА REGNUM KIA Motors

Согласно обновлённому плану, до конца года в России планируется реализовать 50 тыс. автомобилей Kia.

На других рынках компания ставит следующие цели: 1,11 млн машин в Северной Америке, 774 тыс. в Европе, 580 тыс. в Южной Корее и 400 тыс. в Индии. План был скорректирован с учётом международной обстановки, где перспективы урегулирования конфликта на Украине возросли после прихода президента США Дональда Трампа в Белый дом.

«Доля России, которая не была учтена в прошлогодних среднесрочных и долгосрочных целях, снова включена в версию плана этого года Ожидается, что возвращение на российский рынок окажет положительное влияние с точки зрения диверсификации рынка на фоне растущей глобальной неопределенности»,— отмечается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Министерство финансов РФ подготовило проект с перечнем требований для иностранных компаний, желающих вернуться на российский рынок. Как сообщил заместитель министра Иван Чебесков, обсуждение документа планируется на текущей неделе на площадке правительственной комиссии, при этом подробности проекта он не раскрыл.

28 марта глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что зарубежные компании выстроились в очередь, желая вернуться на российский рынок. Это свидетельствует, что Россия вызывает доверие и предлагает новые возможности, уточнил он.

В частности, возможность возвращения на российский рынок изучают Hyundai Motor, LG и Samsung. The Korea Times писала, что южнокорейский бизнес воспринимает РФ как «важный рынок для диверсификации деловых интересов», особенно на фоне таможенного давления со стороны Вашингтона. Ранее итальянская компания Ariston вернула контроль над своими российскими активами и стала первым западным брендом, вернувшимся в РФ.

13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что на данный момент идут непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в Россию, и ряд компаний сможет возобновить работу в стране после определенных согласований, однако преимущество будет на стороне отечественных производителей.

При этом российский лидер уточнил, что у покинувших РФ западных компаний не выйдет выкупить свой бизнес обратно за скромные деньги. Путин также поручил кабмину контролировать ситуацию и следить за подобными сделками, а также разработать процедуру согласования возвращения, обеспечения гарантий добросовестного и ответственного ведения дел в стране.