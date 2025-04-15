Вашингтон, 15 апреля, 2025, 04:28 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассказал, что результаты его теста на умственные способности впечатлили даже врачей. Об этом политик сообщил 14 апреля в беседе с журналистами в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

По словам Трампа, один из врачей признался в том, что никогда прежде не видел таких высоких показателей. Президент США отметил, что его предшественник, Джозеф Байден, не проходил тестирование на когнитивные способности. По мнению Трампа, у экс-главы Белого дома, «очень скромный уровень интеллекта».

Кроме того, Трамп уточнил, что тест на умственные способности не проходил и другой экс-президент и однопартиец Байдена, демократ Барак Обама.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Трамп после планового медицинского обследования заявил, что у него сильное сердце и очень хорошая душа и он правильно ответил на все вопросы теста на когнитивные способности.

На момент вступления в должность нынешнему президенту США было 78 лет и семь месяцев, что почти на полгода больше возраста экс-главы Белого дома Байдена в день инаугурации последнего в 2021 году. При этом Трамп не считал свой возраст помехой, утверждая, что он успешно проходит когнитивные тесты и пребывает в отличной физической форме.

Трамп в ходе предвыборной кампании критиковал Байдена за сокрытие информации о здоровье и многократно призывал пройти когнитивные тесты. В ответ Байден уверял, что его работа и так есть подтверждение того, что он способен ее выполнять.