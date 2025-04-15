Курск, 15 апреля, 2025, 04:27 — ИА Регнум. В результате массированной атаке украинских беспилотников на Курск в ночь на 15 апреля погиб один человек и девять пострадали. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Telegram-канал Оперативного штаба Курской области

«Сегодня ночью Курск подвергся массированной атаке врага. В результате целенаправленных ударов БПЛА по мирной инфраструктуре произошло возгорание в нескольких домах. К сожалению, погибла 85-летняя женщина. Выражаем искренние соболезнования родным. Вся необходимая помощь семье будет оказана», — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Также отмечается, что при атаке БПЛА пострадали девять человек, получившие осколочные ранения, черепно-мозговые травмы, ожоги. Власти окажут пострадавшим помощь.

Помимо этого, в одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнём повреждены восьмой и девятый этажи. Спасателям удалось локализовать возгорание. Жителей дома эвакуировали и направили в пункт временного размещения.

В результате атаки пожар также возник на пяти этажах в доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. Кроме того, повреждения в результате атаки БПЛА получили три частных домовладения.

Ранее оперштаб предупреждал о работе ПВО, а жители Курска сообщили о взрывах.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время целенаправленные атаки украинских беспилотников на гражданское население усилились. Так, 14 апреля в результате атаки ВСУ на село Забужевка в Беловском районе Курской области погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина. 11 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн информировал, что украинские дроны атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области. Обошлось без пострадавших и серьезных разрушений.

По данным постоянного представителя РФ при ООН Василия Небензи на 8 апреля, только за минувшую неделю от атак ВСУ на гражданское население приграничных российских городов погибло восемь мирных жителей, еще 106 человек пострадали.

Киевский режим с 2014 года убивает мирных жителей, в том числе тех, кого формально украинские власти считают своими гражданами. По информации главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, начиная с указанной даты в результате агрессии Украины погибли более 6,5 тыс. человек, пострадали порядка 16,5 тыс. мирных граждан.