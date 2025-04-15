Воронеж, 15 апреля, 2025, 04:04 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Воронежской областью. Об этом в ночь на 15 апреля сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА REGNUM Обломки БПЛА

«Дежурными силами ПВО над территорией Воронежской области обнаружен и уничтожен беспилотный летательный аппарат», — написал Гусев в Telegram-канале.

Предварительно, пострадавших и разрушений на земле в результате атаки нет.

Гусев предупредил жителей региона о сохранении опасности атаки украинских беспилотников.

Ранее о работе ПВО предупредили в Курской области. Жители Курска сообщили о раздавшихся взрывах над городом.

Как передавало ИА Регнум, российские средства ПВО сбили 52 дрона ВСУ в ночь на 14 апреля. Атакам подверглись шесть регионов: помимо Белгородской области Брянская, Орловская, Курская, Тульская и Калужская.

Утром силы ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Белгородской областью. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.