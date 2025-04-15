Вашингтон, 15 апреля, 2025, 03:45 — ИА Регнум. Журналисты во время общения с президентом США Дональдом Трампом спросили о наличии «дедлайна» для российского коллеги Владимира Путина по прекращению огня на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум

В понедельник, 14 апреля, Трамп встречался с коллегой из Сальвадора Наибом Букеле. Во время открытой части встречи репортеры смогли задать несколько вопросов американскому лидеру, включая о существовании «дедлайна» для России.

«Ошибкой было позволить военному конфликту случиться. Если бы (экс-президент США Джо) Байден был компетентен, и если бы (глава киевского режима Владимир) Зеленский был компетентен. А я не знаю, компетентен ли он. У нас был тяжелый разговор с этим парнем (Зеленским) здесь. Он просто продолжал просить все больше и больше. Этот военный конфликт никогда не следовало допускать», — заявил глава Белого дома.

При этом никакого «дедлайна» для Путина американский лидер упоминать в своем ответе представителям прессы не стал, несмотря на то, что ряд украинских СМИ распространил новости об этом.

Как передавало ИА Регнум, 31 марта Трамп заявил, что не устанавливал России конкретных сроков для принятия решения по прекращению огня на Украине. Тогда Трамп назвал это «психологическим дедлайном», который зависит от динамики переговоров и консультаций.

Вместе с тем он заверил, что рассчитывает на заключение мирного соглашения между Путиным и Зеленским.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, обсуждение этого вопроса продолжается.

Путин 11 апреля принял спецпосланника Трамп Стива Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны в том числе обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.

18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Российский президент назвал ключевым условием прекращения боевых действий остановку иностранной военной помощи Киеву. Это также необходимо для недопущения эскалации конфликта, подчеркнул он.