Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2025, 03:36 — ИА Регнум. Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, более известный под псевдонимом Пи Дидди (P. Diddy), не признал вину по новым обвинениям в рамках дела о сексуальных преступлениях и торговле людьми, выдвинутым против него в суде Нью-Йорка. Об этом 14 апреля сообщает журнал Forbes.

ИА Регнум Пи Дидди

«Комбс, который провел в тюрьме семь месяцев, не признал себя виновным по новым обвинениям в торговле людьми с целью сексуальной эксплуатации и перевозке людей для занятия проституцией, что означает, что он не признал себя виновным по всем пяти предъявленным ему федеральным обвинениям», — уточняет издание.

Как отмечает издание, прокуроры добавили новые обвинения 4 апреля. Некую жертву, имя которой не называется, по утверждению прокуроров, рэп-исполнитель завербовал, соблазнял, а затем использовал для «занятия коммерческими сексуальными услугами».

Ранее ИА Регнум сообщало, что один из шести адвокатов американского рэп-исполнителя Шона Комбса (P. Diddy) отказался представлять его интересы в суде. Юрист не привёл подробного объяснения, но указал, что его решение не повлияет на уже назначенную дату заседания суда по делу Комбса, которое состоится 5 мая.

Комбса арестовали в сентябре 2024 года. Первые заявления о его участии в насилии начали поступать ещё в 2023 году. Рэпер находится в Бруклинском центре заключения и ожидает суда. Его обвиняют в торговле людьми для сексуальной эксплуатации, в рэкете и вовлечении в проституцию. Он отвергает обвинения. Кроме того, P. Diddy подал судебный иск на сумму 50 млн долларов из-за выдвинутых против него обвинений в изнасилованиях.

В октябре Reuters сообщило, что рэпера обвиняют в изнасиловании 10-летнего мальчика в 2005 году и 17-летнего подростка в 2008 году. Не менее 120 человек заявили, что намерены пожаловаться на рэпера в суд.

Комбс начал свою музыкальную карьеру в 90-х годах, в 1997 году вышел его первый альбом No Way Out, подаривший ему известность и принесший первую премию в области музыки Grammy. Его состояние, по оценкам журнала Forbes, составляет около 1 млрд долларов.