Курск, 15 апреля, 2025, 03:26 — ИА Регнум. Жители Курска в ночь на 15 апреля сообщили о нескольких взрывах, прогремевших над городом. Оперативный штаб Курской области сообщил перед этим о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) в регионе.

Иван Шилов ИА Регнум Российское ПВО

«Внимание! Работает ПВО!» — говорится в Telegram-канале оперштаба.

Перед этим отмечалось, что силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки украинских беспилотников. В связи с этим в оперштабе призвали жителей региона, укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Находящихся на улице призвали зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Позже жители Курска в соцсетях сообщили о звуках взрывов в городе. Региональные и городские власти пока не сообщали о последствиях атаки.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля в результате атаки ВСУ на село Забужевка в Беловском районе Курской области погибли два мирных жителя — 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.

12 апреля руководство Рыльского района Курской области вместе с волонтерами «Барс-Курск» эвакуировали жителей приграничных населенных пунктов из-за обстрелов со стороны ВСУ. За два дня ВСУ несколько раз атаковали мост через реку Обеста в селе Козино Рыльского района, в 2 км от границы с Украиной.

11 апреля врио губернатора Курской области Александр Хинштейн информировал, что украинские дроны атаковали 16 домов, шесть машин и школу в Курской области. Обошлось без пострадавших и серьезных разрушений. Врио губернатора призвал жителей региона соблюдать меры безопасности и сохранять бдительность.