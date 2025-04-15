Киев, 15 апреля, 2025, 03:04 — ИА Регнум. Украинские власти пригласили европейских лидеров и высокопоставленных чиновников посетить Киев 9 мая, чтобы создать контраст с празднованием 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом сообщило издание Politico, ссылаясь на главу МИД Украины Андрея Сибигу.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

По данным издания, Сибига в ходе встречи с коллегами из ЕС в Люксембурге в понедельник передал приглашение, призвав европейских партнёров продемонстрировать солидарность. Глава киевского режима Владимир Зеленский, в свою очередь, выразил желание видеть в Киеве 9 мая представителей так называемой «коалиции желающих», уточняет Politico со ссылкой на слова министра.

Европейские дипломаты обсуждают возможный визит глав государств, входящих в эту коалицию, включая потенциального будущего канцлера Германии Фридриха Мерца. Детали места проведения мероприятия пока не определены.

В 2023 году Украина законодательно закрепила перенос празднования Дня Победы во Второй мировой войне на 8 мая, назвав его Днём памяти и победы над нацизмом, тогда как 9 мая стало Днём Европы.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля глава европейской дипломатии Кая Каллас пригрозила последствиями странам, входящим в Евросоюз, в случае, если они примут участие в параде Победы в Москве 9 мая.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 апреля сообщил, что все иностранные лидеры, которые приедут в Москву 9 мая, будут участвовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе посетят парад на Красной площади. Также состоятся двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с рядом высоких гостей.

Приглашение приехать в Москву 9 мая в том числе приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Также о планах посетить парад Победы сообщили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.