В США правозащитники подали иск в суд на власти за введение пошлин
Вашингтон, 15 апреля, 2025, 02:48 — ИА Регнум. Американская правозащитная организация Liberty Justice Center обратилась с иском в суд США по международной торговле, требуя признать неправомерность введения президентом Дональдом Трампом дополнительных пошлин. Соответствующее заявление опубликовано 14 апреля на сайте организации.
«В иске <…> подчеркивается беспрецедентный характер тарифов, включая глобальный 10-процентный тариф практически на весь импорт, а также дополнительные более высокие тарифы, нацеленные на десятки стран, основанные на сомнительных расчетах внешнеторговых барьеров», — поясняется в заявлении правозащитников.
Как утверждают юристы организации, Трамп при введении пошлин сослался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Однако, по мнению правозащитников, этот закон не предоставляет прав президенту на введение пошлин, за исключением чрезвычайного положения, связанного с угрозой национальной безопасности, экономике или внешней политике США.
Трамп же назвал угрозой нацбезопасности торговый дефицит, но правозащитники не согласны с такой трактовкой закона.
«Конституция дает полномочия устанавливать налоговые ставки, включая тарифы, конгрессу, а не президенту», — пояснил Джеффри Шваб, юридический консультант Liberty Justice Center.
Отмечается, что иск подан от лица пяти представителей малого бизнеса, пострадавших от введённых администрацией Трампа пошлин.
Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 апреля Трамп ввёл в США режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.
В начале апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС.
9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Президент США раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.
В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. При этом введение тарифов в отношении 75 стран (но не Китая) было приостановлено.
Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что эскалация торговой напряжённости создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная», и российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.