Вашингтон, 15 апреля, 2025, 02:48 — ИА Регнум. Американская правозащитная организация Liberty Justice Center обратилась с иском в суд США по международной торговле, требуя признать неправомерность введения президентом Дональдом Трампом дополнительных пошлин. Соответствующее заявление опубликовано 14 апреля на сайте организации.

Иван Шилов ИА Регнум Торговая война Трампа

«В иске <…> подчеркивается беспрецедентный характер тарифов, включая глобальный 10-процентный тариф практически на весь импорт, а также дополнительные более высокие тарифы, нацеленные на десятки стран, основанные на сомнительных расчетах внешнеторговых барьеров», — поясняется в заявлении правозащитников.

Как утверждают юристы организации, Трамп при введении пошлин сослался на Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA). Однако, по мнению правозащитников, этот закон не предоставляет прав президенту на введение пошлин, за исключением чрезвычайного положения, связанного с угрозой национальной безопасности, экономике или внешней политике США.

Трамп же назвал угрозой нацбезопасности торговый дефицит, но правозащитники не согласны с такой трактовкой закона.

«Конституция дает полномочия устанавливать налоговые ставки, включая тарифы, конгрессу, а не президенту», — пояснил Джеффри Шваб, юридический консультант Liberty Justice Center.

Отмечается, что иск подан от лица пяти представителей малого бизнеса, пострадавших от введённых администрацией Трампа пошлин.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 3 апреля Трамп ввёл в США режим чрезвычайного положения из-за неблагоприятной ситуации в экономике и дефицита торгового баланса. Это позволяет Белому дому ввести пошлины на импорт из других стран.

В начале апреля Трамп обнародовал список стран, с которых планируется взимать пошлины. В отношении Китая тариф составил 34%. Власти КНР в свою очередь сообщили о введении ответных пошлин в том же размере на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС.

9 апреля Трамп отметил, что раньше другие страны «обдирали» США, а теперь пришла очередь Вашингтона делать это. Президент США раскритиковал решение Пекина об ответном росте пошлин и утвердил новое повышение тарифов на товары из Китая — до 104%. Также он выразил уверенность, что в конечном счёте Китай согласится на сделку.

В ответ китайская сторона 9 апреля приняла решение увеличить дополнительную ставку тарифов на все импортируемые из США товары с 34% до 84%. Трамп, в свою очередь, заявил о повышении пошлин до 125%, а потом и до 145%. При этом введение тарифов в отношении 75 стран (но не Китая) было приостановлено.

Глава Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что эскалация торговой напряжённости создала огромные проблемы для перспектив мировой торговли и экономического роста. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная», и российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.