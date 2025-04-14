Москва, 15 апреля, 2025, 02:20 — ИА Регнум. Серебряный призер чемпионата РФ по фигурному катанию Софья Муравьева сообщила об уходе из академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко «Ангелы Плющенко».

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Ранее об уходе Муравьевой сообщила пресс-служба академии. Причина решения не уточнялась.

«Дорогие мои любимые болельщики. Да, я подтверждаю, что ушла из Академии и да, я написала заявление об отчислении. Все что не происходит, все к лучшему. Я никогда никому не делала ничего плохого, всем желаю только добра и счастья! Все мы под Богом ходим… Я двигаюсь только вперед к своим мечтам и для этого работаю, независимо от сложившихся обстоятельств. Я благодарна всем, кто вкладывал в меня свою душу, силы и время», — написала фигуристка в Telegram-канале.

По данным «РИА Новости», Муравьева была отчислена из академии за «систематические нарушения тренировочного процесса». По утверждению источника агентства, в четверг Софья Муравьёва завершила последний тренировочный день в академии. Сообщается, что её отстранили от ледовой тренировки из-за неоднократных нарушений дисциплины, срывов занятий, некорректного общения с тренерами и повреждения льда, что наблюдалось длительное время.

В свою очередь заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила агентству, что Плющенко хорошо работал с Муравьевой и разногласий между ними не наблюдалось.

Софья Муравьёва — российская фигуристка, выступающая в женском одиночном катании. Она является чемпионкой России среди юниоров (2021 и 2022), серебряным призёром чемпионата России (2024) и победительницей этапов Гран-при России.

Как передавало ИА Регнум, 2 сентября 2024 года Никулинский суд в Москве удовлетворил исковые требования академии фигурного катания «Ангелы Плющенко» о взыскании денежных средств с матери 12-летней фигуристкиАрины Парсеговой. Представители академии обратились в суд из-за невыполнения условий договора со стороны фигуристки, потребовав 1,9 млн рублей.

До сезона 2020/2021 юная фигуристка тренировалась в группе Этери Тутберидзе, затем она перешла в академию «Ангелы Плющенко». В 2023 году она вернулась в группу Тутберидзе. После этого академия потребовала вернуть деньги, потраченные на её подготовку.