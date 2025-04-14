Москва, 15 апреля, 2025, 01:48 — ИА Регнум. Лимит страхового возмещения по рублевым вкладам физических лиц и индивидуальных предпринимателей вырастет с 1,4 млн до 2,8 млн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект, рассмотренном на заседании комиссии по законопроектной деятельности при правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Вклад

Отмечается, что новое правило коснется депозитов, открытых на срок от трех лет с использованием безотзывных сберегательных сертификатов. По данным издания, документ обсудили 14 апреля, и источник в правительстве подтвердил его одобрение.

В пояснительной записке к проекту указано, что изменения направлены на увеличение притока долгосрочных средств в банковский сектор.

Представитель Центрального банка пояснил, что регулятор стремится стимулировать привлечение «длинных» финансовых ресурсов. В Агентстве по страхованию вкладов (АСВ) также поддержали инициативу, отметив, что повышение лимита страхования мотивирует граждан выбирать долгосрочные финансовые инструменты.

Минфин не дал комментариев изданию по данной теме.

Как передавало ИА Регнум, в феврале руководитель инвестиционных продуктов маркетплейса «Финуслуги» Московской биржи Глеб Юченков сообщил, что вкладчики в российских банках стали проявлять больше интереса к депозитам на более продолжительный срок.

В марте доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова отмечала, что ставки по вкладам на данный момент держатся на высоком уровне, такая картина может продлиться около года, но снижение неизбежно. Сохранить и преумножить сбережения можно с помощью вложений в облигации. Также выгодно инвестировать в драгоценные металлы, лучше сразу в золото, серебро, платину и палладий. Для более крупных инвестиций эксперт предложила вложиться в рынок недвижимости.

Ранее пресс-служба Банка России назвала абсурдной идею заморозки банковских вкладов граждан России. Отмечалось, что такие действия грубо нарушили бы права вкладчиков и подорвали бы банковскую систему и финансовую стабильность государства.