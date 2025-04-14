Краснодар, 15 апреля, 2025, 01:36 — ИА Регнум. Альтернативные пляжному виды отдыха в Анапе и в Темрюкском районе предложил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 14 апреля в своём Telegram-канале.

Admkrai.krasnodar.ru Пляж Анапы

Как пояснил глава региона, решение об открытии пляжей в Анапе и Темрюкском районе примут на основании решения Роспотребнадзора. Однако вне зависимости от окончательного решения туристам предлагают альтернативные виды отдыха. В частности, Кондратьев назвал в качестве альтернативы отдыху на пляже экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.

Кондратьев заверил, что для всех гостей и жителей Краснодарского края будет обеспечен интересный и безопасный отдых. По словам губернатора, все остальные территории Краснодарского края готовятся к курортному сезону, с начала года в регионе приняли более 2 млн туристов, а номерной фонд в Сочи забронирован на 50%. На майские праздники ожидается прибытие ещё 600 тыс. туристов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев на совещании у президента РФ Владимира Путина, открытие туристического сезона в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае, за исключением Анапы и Темрюкского района, планируется в обычном режиме. Вице-премьер сообщил, что Роспотребнадзор организовал регулярный забор проб на территории регионов, включая наиболее пострадавшие 150 пляжей в Краснодарском крае — 141 в Анапе и девять в Темрюкском районе.

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение два танкера: «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате инцидента часть нефти попала в море, один член экипажа погиб, остальных удалось эвакуировать. Более 32,5 тыс. добровольцев было привлечено к ликвидации последствий.

Путин поблагодарил добровольцев и волонтеров за вклад в ликвидацию последствий крушения танкеров. Российский лидер выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от инцидента.

11 апреля Савельев сообщил, что МЧС продолжает очищать дно Черного моря от мазута. На пляжах Анапы и Темрюкского района обследовано около 3,6 тыс. кв. м дна и собрано более 228 т нефтесодержащих отходов. Он также заверил, что разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на рыбный промысел.