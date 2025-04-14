Москва, 15 апреля, 2025, 01:05 — ИА Регнум. Правительственная подкомиссия совместно с собственниками, кредиторами и Центробанком смогла урегулировать вопрос кредитной нагрузки группы компаний Segezha Group («Сегежа групп»). Об этом 14 апреля сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании по лесной промышленности с участием президента РФ Владимира Путина.

Дарья Антонова, ИА REGNUM Антон Алиханов

По словам министра, следующим шагом станет рассмотрение финансовых трудностей группы компаний «УЛК» из Архангельской области. Алиханов отметил, что подкомиссия уже проанализировала ситуацию с «Сегежой» и рассчитывает применить аналогичный подход к «УЛК». Он пояснил, что у этой компании также накопился значительный объем долгов, и выразил надежду на успешное разрешение вопроса.

«У них есть определенные сложности, достаточно существенный уровень кредитной нагрузки. Надеемся повторить тот же опыт, который у нас получился с «Сегежа», — заявил Алиханов.

Министр подчеркнул, что в случае с «Сегежой» Банк России оказал поддержку, в том числе в вопросах реструктуризации и возможного участия банков в капитале компании. Алиханов выразил благодарность регулятору за содействие и отметил, что рассчитывает на такую же продуктивную работу в отношении «УЛК».

Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Segezha Group продала свои активы в Европе, поскольку не было возможности поддерживать их деятельность. «Сегежа груп» владела предприятиями через европейскую дочернюю компанию холдинга Segezha Packaging.

Segezha Group — крупная российская лесопромышленная компания, специализирующаяся на производстве и переработке древесины. Она занимается выпуском целлюлозно-бумажной продукции, пиломатериалов, фанеры, древесных плит, а также упаковочных материалов, включая бумажные мешки и картон. Компания владеет активами в России и за рубежом, управляя лесозаготовительными и перерабатывающими предприятиями. Segezha Group входит в состав холдинга АФК «Система» и является одним из лидеров лесной отрасли в России.