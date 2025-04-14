Алиханов сообщил о найденном решении по долгу компании Segezha Group
Алиханов: власти смогли решить вопрос о кредитной нагрузке Segezha Group
Москва, 15 апреля, 2025, 01:05 — ИА Регнум. Правительственная подкомиссия совместно с собственниками, кредиторами и Центробанком смогла урегулировать вопрос кредитной нагрузки группы компаний Segezha Group («Сегежа групп»). Об этом 14 апреля сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов на совещании по лесной промышленности с участием президента РФ Владимира Путина.
По словам министра, следующим шагом станет рассмотрение финансовых трудностей группы компаний «УЛК» из Архангельской области. Алиханов отметил, что подкомиссия уже проанализировала ситуацию с «Сегежой» и рассчитывает применить аналогичный подход к «УЛК». Он пояснил, что у этой компании также накопился значительный объем долгов, и выразил надежду на успешное разрешение вопроса.
«У них есть определенные сложности, достаточно существенный уровень кредитной нагрузки. Надеемся повторить тот же опыт, который у нас получился с «Сегежа», — заявил Алиханов.
Министр подчеркнул, что в случае с «Сегежой» Банк России оказал поддержку, в том числе в вопросах реструктуризации и возможного участия банков в капитале компании. Алиханов выразил благодарность регулятору за содействие и отметил, что рассчитывает на такую же продуктивную работу в отношении «УЛК».
Как передавало ИА Регнум, в марте 2023 года Segezha Group продала свои активы в Европе, поскольку не было возможности поддерживать их деятельность. «Сегежа груп» владела предприятиями через европейскую дочернюю компанию холдинга Segezha Packaging.
Segezha Group — крупная российская лесопромышленная компания, специализирующаяся на производстве и переработке древесины. Она занимается выпуском целлюлозно-бумажной продукции, пиломатериалов, фанеры, древесных плит, а также упаковочных материалов, включая бумажные мешки и картон. Компания владеет активами в России и за рубежом, управляя лесозаготовительными и перерабатывающими предприятиями. Segezha Group входит в состав холдинга АФК «Система» и является одним из лидеров лесной отрасли в России.