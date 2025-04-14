Вашингтон, 15 апреля, 2025, 00:47 — ИА Регнум. Покупка Гренландии может обойтись президенту США Дональду Трампу в сумму около $2,2 млрд. Об этом 14 апреля, сообщило издание Newsweek, прилагая собственный подсчет.

Иван Шилов ИА Регнум Трамп и Гренландия

«По некоторым оценкам, текущее предложение США о покупке Гренландии может превысить $2,2 млрд», — уточняется в публикации.

За основу подсчётов взято предложение 33-го президента США Гарри Трумэна, который в 1946 году предложил выкупить остров за $100 млн. С учётом инфляции, на сегодняшний день, по подсчётам издания, эта сумма выросла до $1,6 млрд.

Кроме того, действующий американский лидер заявлял о $600 млн ежегодных выплат, на которые Трамп обещал увеличить субсидии, выделяемые Данией. Таким образом, общая сумма потенциального предложения США о покупке Гренландии составит $2,2 млрд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как заявил 30 марта новый премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен, остров не станет частью США. Нильсен также призвал жителей Гренландии не бояться заявлений президента США и реагировать на них «достойно и сплочённо».

Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединить Гренландию к США якобы для защиты «свободного мира», а также ради национальных интересов США. Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц отмечал, что Вашингтон готов рассмотреть все возможные варианты действий в отношении Гренландии, включая силовой сценарий.

Глава МИД Дании, автономным регионом которой является Гренландия, Ларс Лёкке Расмуссен также заявлял, что США «не получат» Гренландию. Он отмечал, что судьбу острова должны решить его жители, которые являются защищённым международным законодательством и Уставом ООН народом. Экс-премьер Гренландии Муте Эгеде заявлял, что жители острова не хотят быть ни американцами, ни датчанами, а хотят самостоятельно определять своё будущее.

27 марта президент России Владимир Путин напомнил, что планы США присоединить Гренландию существовали давно. Российский лидер отметил, что американцы вынашивали планы по присоединению Гренландии и Исландии ещё в 60-е годы XIX века. Путин указал на растущую роль Арктики для всего мира и заявил, что притязания США на Гренландию, имеющую выход в этот регион, неверно считать экстравагантными.