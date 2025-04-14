Москва, 15 апреля, 2025, 00:34 — ИА Регнум. Порядка 200 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе командование оперативно-тактической группы «Северск», находились на месте удара российского «Искандера-М» в Сумах. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на силовые структуры.

Mil.ru Пуск ракет расчетами «Искандер-М»

«Было около 200 военнослужащих, в том числе командование ОТГ «Северск», — приводит агентство сообщение источника.

Отмечается, что на месте удара находились, в частности, офицеры 95-й и 80-й отдельных десантно-штурмовых бригад, 21-й отдельной механизированной бригады и 117-й бригады теробороны Украины.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля Минобороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командного состава ВСУ в городе Сумы. Отмечалось, что в результате поражения цели было уничтожено более 60 военнослужащих ВСУ. В оборонном ведомстве также обратили внимание на то, что киевский режим продолжает использовать украинское население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военнослужащих в центре густонаселенного города.

В этот же день ранее городской совет Бердичева в Житомирской области сообщил, что во время ракетного удара в Сумах был ликвидирован бывший замкомандира артиллерийской бригады ВСУ полковник Юрий Юла. Позднее это сообщение было удалено.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что у России есть факты, что на объекте в Сумах, по которому ВС РФ нанесли удары, была очередная сходка украинских военачальников с западными коллегами.

До этого, 4 апреля, в результате ракетного удара российских войск по месту совещания командования ВСУ и западных инструкторов в Кривом Роге было ликвидировано до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств.

В Кремле неоднократно отмечали, что российские военные наносят удары исключительно по военным целям на Украине. Минобороны РФ также множество раз подчеркивало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории.