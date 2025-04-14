Москва, 14 апреля, 2025, 23:58 — ИА Регнум. Европа постарается сделать все, чтобы сохранить откровенно русофобский киевский режим на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Все эти миротворческие схемы, которые рисуют Макроны и Стармеры, исходят из того, что это требуется, чтобы сохранить хоть кусочек земли, на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России, как это было сделано с Минскими договоренностями. И это очень большая проблема, я бы сказал, для реноме и репутации Запада», — приводит слова министра газета «Коммерсантъ».

Как отметил Лавров, Европа желает подыскать «зависимого от различных субстанций новенького фюрера» вместо нынешнего главы киевского режима Владимира Зеленского, чтобы сохранить нацистский режим на хоть какой-нибудь части Украины.

Глава внешнеполитического ведомства также указал на то, что руководство европейских стран игнорирует необходимость проведения выборов на Украине, несмотря на то, что на данный вопрос обратили свое внимание США.

«Сейчас, правда, американцы сказали — выборы надо проводить. Но Европа сделает всё, чтобы режим не сменился по сути своей», — подчеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, о необходимости новых выборов на Украине заявлял и президент США Дональд Трамп. Он также отмечал, что рейтинг Зеленского не превышает 4%. В марте спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф отметил, что киевский режим согласился на проведение выборов. Власти Украины этого не подтверждали.

27 марта глава российского государства Владимир Путин предложил рассмотреть вариант введения внешнего управления на Украине под эгидой ООН для проведения демократических выборов и приведения к власти правительства, пользующегося доверием народа. С этим правительством уже можно было бы подписывать мирные соглашения, отметил президент РФ.

В свою очередь генсек ООН Антониу Гутерриш в ответ заявил, что организация считает киевский режим легитимным.