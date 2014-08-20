Москва, 14 апреля, 2025, 23:32 — ИА Регнум. Строительство новой двухпутной трамвайной линии стартовало в центре Москвы. Об этом 14 апреля сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В Красносельском и Басманном районах появится трамвайная линия, которая пройдет от Комсомольской площади по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова к станции метро «Чистые пруды». Она соединит восточные районы города с южными и центральными. Протяженность двухпутной линии составит почти 2,1 км, на всем ее протяжении проведем благоустройство прилегающих территорий», — уточнил заммэра в разговоре с ТАСС.

По словам Бирюкова, работы будут проводиться на улицах Маши Порываевой, Каланчевской, Краснопрудной, а также на Комсомольской площади, проспекте Академика Сахарова, Чистопрудном и Сретенском бульварах. В зоне работ переложат часть коммуникаций, расширят тротуары, а на проезжей части обновят асфальт и обустроят новые наземные переходы. Кроме того, запланирована прокладка канализации общей протяжённостью около 85 км. Также в районе новой трамвайной линии планируется высадить около 200 деревьев и разбить 1,7 кв. метров газона, а на трамвайном разворотном круге предусмотрено дополнительное озеленение.

Рабочие оборудуют вдоль трамвайных путей 11 приподнятых посадочных платформ и современных остановок и смонтируют энергоэффективные фонари.

На сегодняшний день в зоне строительных работ организованы проходы для пешеходов, выставлены ограждения с сигнальными лампами.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в январе мэр Москвы Сергей Собянин поделился планами о запуске 2025 году трамваев по проспекту Академика Сахарова. За счёт этого будут воедино связаны два отдельных трамвайных сегмента и созданы новые диаметральные маршруты через центр города.

Собянин в конце октября назвал развитие сети трамвайных маршрутов одним из приоритетов столицы. По его словам, сейчас в Москве работают 35 трамвайных маршрутов. В следующем году должен открыться новый участок путей, который соединит площадь трёх вокзалов с действующими путями на Бульварном кольце.