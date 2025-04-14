Москва, 14 апреля, 2025, 23:21 — ИА Регнум. Российские туристы пока не сообщали туроператорам о разливе нефтепродуктов на территории отелей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Об этом 14 апреля сообщил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Александр Осауленко.

Global Look Press

Ранее ряд Telegram-каналов и СМИ, ссылаясь на туристов из РФ, сообщили о разливе нефтепродуктов на пляжах на территориях разных отелей.

«До настоящего времени звонков у нас не было ни со стороны туристов, ни со стороны туроператоров и турагентств. Обычно, когда возникает ситуация конфликтная, мы сразу получаем звонки отовсюду», — заявил Осауленко на пресс-конференции.

Он добавил, что на данный момент российские туристы не обращались в союз и к туроператорам с подобной информацией.

Как передавало ИА Регнум, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма произошло крушение танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». В результате аварии часть нефти попала в море. Экипажи судов были эвакуированы, однако один человек погиб. Нефтепродукты выбросило на побережье Крыма и Краснодарского края.

Для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов МЧС привлекло более 32,5 тыс. добровольцев. Российский Красный Крест доставил более 7,5 тыс. единиц индивидуальных средств защиты волонтерам, участвующим в ликвидации последствий разлива мазута.

Президент России Владимир Путин поблагодарил добровольцев за их вклад в ликвидацию последствий аварии. Он выразил надежду, что должностные лица проявят такую же ответственность в минимизации ущерба от происшествия. 14 апреля российский лидер поручил установить саркофаг на затонувший танкер, чтобы не допустить дополнительного разлива нефтепродуктов.