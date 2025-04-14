Вашингтон, 14 апреля, 2025, 22:52 — ИА Регнум. Космический корабль New Shepard, созданный компанией Blue Origin, успешно выполнил суборбитальный полет с экипажем, состоящим исключительно из женщин. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба компании.

Zuma\TASS

Среди участниц миссии были певица Кэти Перри, актриса, журналистка и партнер основателя компании Amazon Джеффа Безоса Лорен Санчес, телеведущая CBS Гейл Кинг, предпринимательница Айша Боу, инженер-биоастронавт Аманда Нгуен и кинопродюсер Кериэнн Флинн.

Запуск многоразовой ракеты состоялся 14 апреля в 16:30 мск с космодрома в Техасе. New Shepard преодолел линию Кармана в 100 км, которая считается границей космоса.

Миссия продолжалась около 11 минут, из которых примерно четыре минуты экипаж находился в условиях невесомости. После завершения полета капсула с участницами и разгонный блок благополучно приземлились на поверхность Земли. Вернувшись на родную планету, Перри и Кинг в знак благодарности поцеловали землю.

Этот полет стал первым полностью женским суборбитальным путешествием со времен полета российской космонавтки Валентины Терешковой в 1963 году, которая стала первой женщиной, побывавшей в космосе.

Как передавало ИА Регнум, в мае 2024 года один из трёх парашютов американского многоразового корабля New Shepard при посадке после суборбитального полёта не раскрылся. Тогда космическими туристами стали американский предприниматель Мэйсон Энджел, основатель французской пивоварни Brasserie Mont Blanc Сильвен Хирон, программист Кеннет Хесс, пенсионерка Кэрол Шаллер, пилот Гопи Тотакура, а также бывший капитан ВВС США 90-летний Эд Дуайт. Полет продлился около 11 минут. Никто в результате инцидента не пострадал.