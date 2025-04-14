Будапешт, 14 апреля, 2025, 22:41 — ИА Регнум. Парламент Венгрии одобрил поправку к конституции о признании существования только двух полов — мужского и женского. Трансляция велась 14 апреля на сайте парламента.

Global Look Press

Инициатива внесения поправок в основной закон страны принадлежала правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз», лидером которой является премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. В поддержку решения проголосовали 140 депутатов, 21 депутат высказался против, воздержавшихся не было.

«Венгрия защищает институт брака как добровольного союза между мужчиной и женщиной, а также семьи как основы существования нации. Основой семьи являются брак и отношения между родителями и детьми. Человек является либо мужчиной, либо женщиной. Отец — мужчина, мать — женщина», — так теперь звучит в новой редакции статья конституции Венгрии, касающаяся семьи и брака.

Кроме того, парламент поддержал предложение правящей партии внести поправку о том, что каждый ребёнок имеет право на «надлежащее физическое, умственное и нравственное развитие», и это право является основополагающим по отношению ко всем иным, кроме права на жизнь. Данная поправка даёт базовое обоснование для запрета в Венгрии различного рода мероприятий, проводимых движением ЛГБТ (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории РФ).

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 марта премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что в стране право ребенка на здоровое физическое, умственное, интеллектуальное и нравственное развитие стоит на первом месте. Власти не позволят чуждой идеологии подвергать опасности детей, подчеркнул он.

В феврале глава администрации Орбана Гергей Гуйяш отметил, что правительство Венгрии намерено внести в парламент республики поправку о существовании только двух полов. Ранее, в январе, подобный указ подписал президент США Дональд Трамп. В документе также уточняется, что слова «женщина» и «девочка» относятся к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам женского пола, а «мужчина» и «мальчик» — к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам мужского пола.