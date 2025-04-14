Москва, 14 апреля, 2025, 22:28 — ИА Регнум. Мещанский районный суд Москвы в закрытом заседании принял решение о принудительной госпитализации гражданина США Джозефа Татера в психиатрическую клинику стационарного типа по ходатайству прокуратуры. Об этом 14 апреля сообщила адвокат американца Полина Власюк.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Суд только что принял решение освободить нашего подзащитного Джозефа Татера от дальнейшего наказания и избрал ему принудительные меры медицинского характера (ПММХ) в стационаре специализированного типа интенсивного наблюдения», — приводит ТАСС слова Власюк.

Отмечается, что судебное разбирательство прошло без доступа прессы и общественности по инициативе обвинения, которое ссылалось на необходимость соблюдения врачебной тайны. Судья пришел к выводу, что на момент совершения преступления 46-летний Татер был невменяем. Защита, напротив, утверждала, что обвиняемый осознавал свои действия и не признавал вину. Адвокат просила суд отклонить требование о принудительном лечении и вынести оправдательный приговор. Защита намерена обжаловать постановление суда. Вскоре Татера под конвоем правоохранителей и в сопровождении медика переведут в психиатрическую больницу, откуда он ранее был доставлен на заседание.

Как передавало ИА Регнум, комиссия врачей-психиатров 15 марта выявила у Татера такие психические расстройства, как напряженность, импульсивность, бредовые идеи и отношения, преследования, воздействия особого значения, а также отсутствие критики к своему состоянию.

14 августа 2024 года представитель Следственного комитета (СК) Москвы Юлия Иванова рассказала о задержании Татера после конфликта в гостинице Radisson. Американец отказался предоставлять документы о том, где жил раньше, и ударил одного из правоохранителей, когда его забрали в полицейский отдел.

По этому факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Мещанский районный суд Москвы 15 августа арестовал Татера, который перед этим разгромил номер в другой столичной гостинице.

Адвокат гражданина США в конце сентября рассказал, что тот приехал в Россию, чтобы попросить политического убежища. До задержания Татер уже начал оформлять необходимые документы, добавил он.