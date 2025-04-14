Москва, 14 апреля, 2025, 21:58 — ИА Регнум. Переговоры между РФ и США вызывают интерес среди российских экспертов и общественных деятелей. Они сходятся во мнении, что Москва не пойдет на уступки Вашингтону и киевскому режиму.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Российский общественный и политический деятель, писатель и публицист Николай Стариков заявил, что начальный этап переговоров можно считать завершенным. Теперь логично предположить, что стороны переходят к обсуждению компромиссов, связанных с украинским кризисом.

При этом эксперт указывает на то, что Москва и Вашингтон начали обсуждать вопросы, которые не связаны с конфликтом на Украине. При этом США не отменяют санкции, члены американской администрации заявляют, что глава Белого дома Дональд Трамп недоволен Россией, а сам он называет президента РФ Владимира Путина хорошим политиком.

«Все этот позволяет сделать несколько выводов. Переговоры не идут так, как хотят США, никакие решения для их удовлетворения не принимаются. Попытки давить и пугать руководство России не впечатляют и не действуют. Ровно, как не действует и американская тактика обещаний дружбы, снятия санкций», — заявил Стариков, добавив, что США придется изменить свою позицию, если они хотят договориться.

Советник председателя координационного совета Ассоциации ветеранов СВО, член общественной палаты Кемеровской области Алексей Савин указал на то, что киевский режим нарушает любые договоренности, что стало очевидно всему миру.

«Уверен, что наш президент Владимир Путин даже не будет спрашивать мнения украинской хунты по дипломатическим вопросам. В зоне СВО мы выполним поставленные цели и достигнем результатов, в которых заинтересован народ России», — подчеркнул он.

Исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Афанасьев отметил, что ветераны спецоперации очень чутко относятся к вопросам справедливости и внимательно следят за переговорами РФ и США. Не вызывает сомнений, что Путин не позволит американской стороне добиться уступок в пользу Украины.

«Громкие заявления Штатов не влияют на нашу твердую позицию. Президент не отступит от интересов России», — уверен Афанасьев.

Адвокат и блогер Сталина Гуревич отметила, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф за последнее время неоднократно посещал Россию. По ее мнению, это признак того, что варианты, которые американский политик предлагает Путину, не были приняты.

«Трамп, конечно, хитрый лис, но где он учился, Путин преподавал, так что, думаю, все же признание мы-таки увидим. Как минимум — Крыма (для начала) и как минимум — от США», — заявила Гуревич.

Юрист также считает, что этому попытаются помешать Евросоюз и Великобритания. Она будет с интересом наблюдать за развитием событий.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров 14 апреля сообщил, что Россия и США в ходе переговоров пока не согласовали основные параметры соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Он добавил, что Москва и Вашингтон поддерживают контакты, обсуждение этого вопроса продолжается.

Путин 11 апреля принял Уиткоффа в Санкт-Петербурге. Переговоры длились более четырех часов, стороны в том числе обсуждали вопросы урегулирования украинского кризиса.

18 марта Путин и Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. Российский президент назвал ключевым условием прекращения боевых действий остановку иностранной военной помощи Киеву. Это также необходимо для недопущения эскалации конфликта, подчеркнул он.