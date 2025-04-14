Москва, 14 апреля, 2025, 21:50 — ИА Регнум. Россия не просит отменять введенные против нее санкции и ни за кем не бегает по этому вопросу. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы, как вы знаете, ну если вы следите за дискуссией в нашем обществе, мы не бегаем ни за кем, не просим санкции отменить», — приводит его слова «Коммерсантъ».

Министр добавил, что администрация президента США Дональда Трампа не скрывает, что принимает решения во внешней политике, исходя из материальных интересов. Он отметил, что в связи с этим Вашингтон начал обсуждать торговое и экономическое взаимодействие еще на первом этапе российско-американских контактов.

По словам Лаврова, всё будет зависеть от того, как США планируют реализовывать возобновление экономического взаимодействия, потому что оно перекрыто на 95% незаконными санкциями.

Он также указал, что даже в случае отмены американских санкций Россия не должна попадать в зависимость в критически важных сферах. Лавров напомнил, что на необходимость сохранять суверенную экономику неоднократно обращал внимание президент РФ Владимир Путин.

«Никакой глобализации мировой экономики больше не существует. Она была разрушена, причем не Трампом, а [бывшим президентом США Джо] Байденом, когда он вводил санкции и сделал санкции единственным инструментом своей внешней политики», — подчеркнул глава российского МИД.

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