Вашингтон, 14 апреля, 2025, 21:35 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский постоянно просит ракеты. Об этом 14 апреля заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press

«Он (Зеленский. — Прим. ред.) всегда стремится к получению ракет», — заявил он журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле, трансляция выступления велась на телеканале C-Span.

Трамп добавил, что нельзя начинать конфликт против страны, значительно превосходящей по силам, надеясь исключительно на помощь извне.

«Когда вы начинаете <конфликт>, вы должны знать, что можете выиграть его. Вы не начинаете <конфликт> с кем-то в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам ракеты», — указал президент США.

Как ранее передавало ИА Регнум, Зеленский заявил, что США не передают Украине дополнительные зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, но при этом поставляют это вооружение Израилю. Глава киевского режима обвинил США в нарушении взятых на себя обязательств. По его словам, на юбилейном саммите НАТО, который прошел в июне 2024 года в Вашингтоне, американская сторона пообещала передать дополнительные системы Patriot Украине.

В марте пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп согласился проработать вопрос передачи дополнительных систем ПВО киевскому режиму. Это касается вооружений, которые находятся в Европе.

Президент РФ Владимир Путин 18 марта в ходе телефонного разговора с Трампом назвал прекращение иностранной военной помощи Киеву ключевым условием для урегулирования украинского кризиса. Российский лидер подчеркнул, что эта мера также требуется для недопущения эскалации конфликта.

Ранее Путин указывал на то, что никакие иностранные поставки вооружений Украине не способны изменить ход спецоперации, а военная помощь киевскому режиму свидетельствует об участии стран в конфликте.