Москва, 14 апреля, 2025, 21:12 — ИА Регнум. Благодаря созданию в школах агроклассов и их связке с колледжами и вузами в России заметно выросло число студентов вузов средне-профессиональных образовательных заведений, которые получают профессии, необходимые в аграрной отрасли. Об этом 14 апреля заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

DPA/ТАСС

По ее словам, в 2024 году на аграриев начали обучаться 79 тыс. студентов. Особое внимание было уделено расширению целевого приема, когда абитуриенты заключают договоры с будущими работодателями еще до поступления.

«Мы стремимся к 2030 году увеличить целевой прием до 70%. Очень важна связка агрокласса, школы с колледжами, с вузами. Сейчас мы эту связку делаем», — заявила Лут.

Министр отметила также особую роль бизнеса в этом процессе. Предприниматели, которые заинтересованы в получении квалифицированных сотрудников, занимаются технологическим оснащением агроклассов и получают за это субсидии.

«Очень важно, чтобы бизнес с самого начала, сейчас профориентация идет с седьмого класса, чтобы с самого начала работал с детьми, работал с родителями в агроклассах», — добавила Лут.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года назвал сельское хозяйство одной из ключевых отраслей экономики страны, отметив, что оно имеет большой экспортный потенциал. Рост аграрного сектора составляет 3% в год, и это является хорошим показателем, добавил глава государства.