Москва, 14 апреля, 2025, 20:59 — ИА Регнум. Россия и США в ходе контактов еще не согласовали ключевые параметры соглашения по урегулированию украинского конфликта. Об этом 14 апреля заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Нет», — ответил он на вопрос газеты «Коммерсантъ» о том, удалось ли в ходе российско-американских переговоров сформулировать основные параметры соглашения.

По словам Лаврова, Москва и Вашингтон поддерживают диалог по этим вопросам. Министр подчеркнул, что ключевые компоненты урегулирования согласовать непросто, они обсуждаются.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 11 апреля обсудил со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом урегулирование ситуации на Украине. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырех часов.

Трамп 13 апреля положительно оценил ход переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он также пообещал «довольно скорые новости» по данной теме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 апреля заявил, что встреча Путина с Уиткоффом станет шагом к переговорам президентов России и США. При этом он подчеркнул, что ждать сиюминутных результатов не стоит, поскольку ситуация в отношениях между странами слишком запущенная.