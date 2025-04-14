Вашингтон, 14 апреля, 2025, 20:50 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил журналистам, что хотел бы привезти Кубок Стэнли в Россию.

AP/TASS

«Надо сначала его выиграть, а потом об этом говорить. Но, конечно же, хотелось бы привезти кубок домой. Для болельщиков, для всей страны это большой праздник», — отметил Овечкин.

Он добавил, что в 2018 году, после того как «Вашингтон» в первый раз выиграл Кубок Стэнли, был большой ажиотаж, когда трофей привезли в Россию.

По традиции спортсмены, выигравшие Кубок Стэнли, имеют право привезти трофей в свою страну в межсезонье. Однако с 2022 года в Россию кубок не приезжал в связи с запретом от Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Как передавало ИА Регнум, победителем регулярного чемпионата НХЛ и обладателем Президентского кубка в сезоне-2024/25 впервые в истории стал канадский клуб «Виннипег Джетс». «Вашингтон» занимает второе место в турнирной таблице.

Овечкин 13 апреля в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса» забросил 896-ю шайбу и обновил снайперский рекорд НХЛ за всю историю.

6 апреля Овечкин в игре против «Нью-Йорк Айлендерс» обновил рекорд канадца Уэйна Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. После заброшенной шайбы встречу прервали на 25 минут, чтобы отпраздновать рекорд.

В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских. Клуб «Вашингтон Кэпиталз» вручил Овечкину и двум его сыновьям золотые клюшки, форварду и его матери Татьяне Овечкиной преподнесли премиальные часы, супруге Анастасии подарили украшение с драгоценностями.