Бишкек, 14 апреля, 2025, 20:33 — ИА Регнум. Граждане Киргизии, которых задержали в бане в Москве, отказались писать заявления на проводивших рейд сотрудников полиции. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба министерства труда, соцобеспечения и миграции республики.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«[Им] было предложено написать заявление, но они отказались», — говорится в сообщении на сайте министерства.

Отмечается, что задержанным оказывается правовая поддержка со стороны представительства минтруда Киргизии в Москве.

Как ранее передавало ИА Регнум, сотрудники полиции в ходе рейда в бане в Тимирязевском районе Москвы выявили 25 иностранцев, нарушивших режим пребывания в России, их выдворят из страны. Всего были задержаны 59 иностранных граждан, в отношении 25 из них составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»).

Кроме того, шестеро задержанных иностранцев работали без заключения трудовых договоров. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Ранее МИД Киргизии вручил послу России в Бишкеке Сергею Вакунову официальную ноту в связи с массовым задержанием киргизских граждан в московском банном комплексе.