Люксембург, 14 апреля, 2025, 20:29 — ИА Регнум. Страны, входящие в Евросоюз, столкнутся с последствиями, если примут участие в параде Победы в Москве 9 мая. Об этом 14 апреля заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

Global Look Press

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия», — отметила она в ходе пресс-конференции в Люксембурге.

Каллас добавила, что это предупреждение распространяется и на страны, которые являются кандидатами на вступление в ЕС. До них довели позицию Брюсселя.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 9 апреля сообщил, что все иностранные лидеры, которые приедут в Москву 9 мая будут участвовать в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, в том числе посетят парад на Красной площади. Также состоятся двусторонние встречи президента РФ Владимира Путина с рядом высоких гостей.

Приглашение приехать в Москву 9 мая в том числе приняли президент Белоруссии Александр Лукашенко, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александр Вучич. Также о планах посетить парад Победы сообщили президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и глава Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик.

Кроме того, на празднества прибудут президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Палестины Махмуд Аббас, премьер Индии Нарендра Моди, президент Кубы Мигель Диас-Канель, генеральный секретарь ЦК Компартии Вьетнама То Лам, президент Абхазии Бадра Гунба и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.