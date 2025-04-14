Грозный, 14 апреля, 2025, 19:56 — ИА Регнум. Три человека погибли в результате взрыва цистерны с топливом на газонаполнительной станции в чеченском селе Новотерское. Об этом 14 апреля сообщило региональное управление СК России.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Примерно в 16:00 на газонаполнительной станции в селе Новотерское Наурского района произошел хлопок газа в цистерне с топливом без возгорания, в результате которого погибли три человека, находившиеся на территории объекта», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что сейчас следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, устанавливают обстоятельства произошедшего и виновных лиц.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).

Как передавало ИА Регнум, 12 октября 2024 года на автозаправочной станции в Грозном взорвалась цистерна с газом. Взрывной волной цистерна была отброшена во двор жилого дома и приземлилась вблизи здания. Произошёл пожар. В тушении были задействованы 35 сотрудников и семь единиц техники. Площадь пожара составила 900 кв. м.

АЗС в результате взрыва оказалась полностью разрушенной, также были повреждены несколько строений вблизи станции. МЧС подтвердило данные о гибели четырёх человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. По информации СМИ, причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива. Позднее водитель взорвавшейся автоцистерны был задержан.