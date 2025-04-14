Вашингтон, 14 апреля, 2025, 19:54 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что с гордостью сыграл бы за сборную России на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

Global Look Press

«Для каждого спортсмена это честь — выступать за сборную своей страны. Если представится такая возможность, конечно, я хотел бы сыграть», — рассказал он журналистам.

Овечкин добавил, что решение о допуске сборной России к Играм зависит от Международного олимпийского комитета (МОК).

Как передавало ИА Регнум, 9 апреля спортивный директор МОК Кит Макконнел заявил, что комитет ведет переговоры с международными федерациями зимних видов спорта о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2026.

20 марта двукратная олимпийская чемпионка из Зимбабве Кирсти Ковентри стала первой женщиной, избранной на пост президента МОК. Выборы главы организации прошли 20 марта в Греции на 144-й сессии комитета. Спортсменка вступит в должность 24 июня.

Министр спорта РФ Михаил Дегтярёв выразил надежду на то, что МОК во главе с новым президентом станет более сильным и независимым, а Россия вернется в международный спорт.