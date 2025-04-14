Москва, 14 апреля, 2025, 20:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 14 апреля пообщался по видеосвязи с работницей мебельной фабрики в Ленинградской области и смутил ее вопросом о размере заработной платы.

Kremlin.ru

В ходе совещания с членами правительства глава государства поговорил с представителями предприятия и в том числе спросил у сотрудницы, которая работала на производстве, сколько ей платят. Женщина не назвала сумму и сказала, что ей хватает. Президент спросил, не является ли информация о зарплате коммерческой тайной.

«Средняя статистическая», — отметила работница, добавив, что не хотела бы говорить об этом.

Путин спросил у представителя руководства фабрики, какой средний размер зарплаты на предприятии. По его словам, этот показатель составляет 100 тыс. рублей в месяц без учета дохода топ-менеджмента.

Как передавало ИА Регнум, в январе Путин спросил у мэра Москвы Сергея Собянина, какая средняя зарплата в столице. Градоначальник ответил, что 140–160 тыс. рублей. Президент удивился, он думал, что москвичи получают больше.

В феврале премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил Путину, что реальные доходы населения России повысились в 2024 году на 8,4%. Глава правительства отметил, что этот показатель выше, чем ожидалось, Минэкономразвития прогнозировало, что рост составит 7,1%.