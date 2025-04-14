Ростов-на-Дону, 14 апреля, 2025, 19:44 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил участника одного из украинских националистических батальонов Вадима Тивоненко (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) к 12 годам лишения свободы. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«На основании материалов УФСБ России… вынесен обвинительный приговор стрелку одного из украинских националистических батальонов (признан террористическим и запрещен в РФ). Южным окружным военным судом фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — говорится в сообщении.

Фигурант проведет три года в тюрьме и девять лет в исправительной колонии строгого режима.

Отмечается, что Тивоненко был призван в ВСУ по мобилизации, после чего он добровольно перевелся в один из нацбатальонов и участвовал в боевых действиях против Вооруженных сил РФ в районе населенного пункта Ивановское в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Тивоненко был взят в плен в августе 2024 года, при этом он оказывал активное сопротивление.

Как передавало ИА Регнум, 8 апреля суд признал трех военнослужащих ВСУ виновными в совершении терактов в Суджанском районе Курской области и приговорил их к реальным срокам лишения свободы. Александра Крамаренко и Анатолия Савчука приговорили к 16 годам лишения свободы, Руслана Федосеева — к 17 годам. Первые пять лет они проведут в тюрьме, остальную часть срока — в исправительной колонии строгого режима. В суде отметили, что фигуранты, угрожая применением оружия, запугивали местное население, незаконно занимали частные домовладения, неоднократно открывали огонь на поражение по российским военнослужащим и местным жителям.