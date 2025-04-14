Вашингтон, 14 апреля, 2025, 19:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что в скором времени ждет очень хорошие предложения по урегулированию украинского конфликта.

Global Look Press

«Полагаю, что очень скоро у вас будут очень хорошие предложения», — заявил Трамп журналистам в Белом доме во время встречи с президентом Сальвадора Найибом Букеле.

Президент России Владимир Путин 11 апреля обсудил со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом урегулирование ситуации на Украине. Встреча проходила в Санкт-Петербурге и продлилась более четырех часов.

Трамп 13 апреля положительно оценил ход переговорного процесса по вопросу урегулирования украинского конфликта. Он также пообещал «довольно скорые новости» по данной теме.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 апреля заявил, что встреча Путина с Уиткоффом станет шагом к переговорам президентов России и США. При этом он подчеркнул, что ждать сиюминутных результатов не стоит, поскольку ситуация в отношениях между странами слишком запущенная.