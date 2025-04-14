Москва, 14 апреля, 2025, 19:06 — ИА Регнум. Французская компания Danone не сможет вернуться в Россию. Об этом 14 апреля заявил председатель совета директоров Health & Nutrition Руслан Алисултанов.

Global Look Press

«Danone полностью утратила контроль над своим бывшим бизнесом в России и не сможет вернуться на рынок. При этом новая компания, Health & Nutrition, созданная на базе бывших активов Danone, успешно адаптировалась к работе», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Отмечается, что выручка Health & Nutrition за предыдущий год увеличилась на 21,6% в сравнении с 2023 годом, а объемы производства выросли на 20,6%. Кроме того, по словам Алисултанова, темпы роста компании за тот же год значительно опередили рост всего рынка молочных продуктов, а в стоимостном выражении ее доля на рынке достигла 13,2%.

В феврале Danone заявила о намерении продать свои российские активы молочному предприятию «Вамин Татарстан» за 17,7 млрд рублей, из которых 7,7 млрд будут направлены на погашение долга. 17 мая Danone закрыла сделку по продаже российских активов компании.

Как передавало ИА Регнум, ранее в тот же день президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Роберт Эйджи сообщил, что около трети компаний США, продавших российские активы после начала спецоперации в 2022 году, лишились права выкупить бизнес обратно. Уточнялось, что сначала максимальный срок выкупа проданных активов составлял пять лет, но в 2023 году его уменьшили до трех лет.

13 марта президент РФ Владимир Путин отметил, что на данный момент идут непубличные переговоры о возможном возвращении зарубежного бизнеса в Россию, и ряд компаний сможет возобновить работу в стране после определенных согласований, однако преимущество будет на стороне отечественных производителей.

При этом российский лидер уточнил, что у покинувших РФ западных компаний не выйдет выкупить свой бизнес обратно за скромные деньги. Путин также поручил кабмину контролировать ситуацию и следить за подобными сделками, а также разработать процедуру согласования возвращения, обеспечения гарантий добросовестного и ответственного ведения дел в стране.