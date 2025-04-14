Вашингтон, 14 апреля, 2025, 19:02 — ИА Регнум. Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему было бы интересно принять участие во встрече команд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Алексей Алексеев/РИА Новости Александр Овечкин

«Не знаю. Конечно, было бы интересно принять участие. Но нужно спрашивать НХЛ и КХЛ, спрашивать руководителей лиги», — приводит его слова «Спорт-Экспресс».

Овечкин добавил, что состыковать графики КХЛ и НХЛ будет сложно, у всех свое расписание. По его словам, это нужно делать в кратчайшие сроки, возможно, через год или два.

«Это интересная идея. Не знаю всех деталей, как это будет. Я бы хотел сыграть в таком матче», — отметил Овечкин.

Как передавало ИА Регнум, президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта по телефону обсудили ситуацию на Украине и ряд вопросов на тему российско-американских двусторонних отношений. Российский лидер в том числе предложил провести хоккейные матчи между сборными двух стран. Американский политик согласился с инициативой.

Овечкин 12 апреля ответил на вопрос, с кем бы играл в случае потенциального матча между КХЛ и НХЛ. Он подчеркнул, что у него контракт с «Вашингтоном».

14 апреля министр спорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что матчи между сборными России и США, в составе которых будут игроки КХЛ и НХЛ, могут пройти в Санкт-Петербурге и Вашингтоне. Он сообщил, что идут непубличные переговоры о возможных встречах сборных. Самый сложный вопрос — определить даты матчей, учитывая то, что НХЛ и КХЛ являются коммерческими организациями. Также обсуждаются вопросы, кто получит права на трансляцию игр и кто будет оплачивать страховку на случай травм спортсменов, добавил он.