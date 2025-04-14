Москва, 14 апреля, 2025, 18:58 — ИА Регнум. На танкер «Волгонефть-212», затонувший в Черном море, необходимо установить саркофаг. Об этом 14 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Комиссией принято решение установить над затонувшими фрагментами танкеров специальные инженерные сооружения — коффердамы, которые позволят изолировать находящийся в танкерах мазут и не допустить его разлива в акватории Черного моря», — сообщил зампред правительства Виталий Савельев в ходе совещания президента с членами правительства.

Он также сообщил, что один из затонувших танкеров полностью демонтировали. Глава государства подчеркнул, что все работы вокруг судна, которое остается на дне, должны быть частью будущей программы по откачке нефтепродуктов и утилизации его корпуса.

«Исхожу из того, что все эти работы со вторым танкером, они будут выстроены таким образом, чтобы потом не создавать дополнительных сложностей по откачке нефтепродуктов и по утилизации того, что останется на дне», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, 5 декабря в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение танкеры «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212». Экипажи были эвакуированы на берег, но один человек погиб. Кроме того, в море попала часть мазута, который перевозили суда.

7 марта завершился демонтаж «Волгонефти-239». Также проводится работа по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. В ней приняли участие более 32,5 тыс. волонтеров. Путин поблагодарил добровольцев за помощь.

Правительство РФ 11 апреля сообщило, что разлив мазута в Керченском проливе не повлиял на рыбный промысел в акватории. На побережьях Анапы и Темрюкского района обследовали около 3,6 тыс. кв. м дна, было собрано более 228 т отходов, содержавших нефтепродукты.