Москва, 14 апреля, 2025, 18:59 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в ходе рейда в бане в Тимирязевском районе Москвы выявили 25 иностранцев, нарушивших режим пребывания в РФ, их выдворят из страны. Об этом 14 апреля сообщила пресс-служба МВД России.

Ilya Moskovets/Global Look Press

По данным ведомства, всего были задержаны 59 иностранцев. В отношении 25 из них составили административные протоколы по статье 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ»).

«Санкцией данной статьи предусмотрено наложение штрафа с административным выдворением за пределы страны», — говорится в Telegram-канале МВД.

Кроме того, шестеро задержанных иностранцев работали без заключения трудовых договоров. Решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

Ранее ряд Telegram-каналов распространили кадры задержаниях иностранных граждан в банном комплексе. Сообщается, что они пускали в заведение посетителей по национальному признаку.

Как передавало ИА Регнум, 14 апреля МИД Киргизии вручил послу России в Бишкеке официальную ноту в связи с массовым задержанием киргизских граждан в московском банном комплексе «Бодрость». Москву призвали предоставить обоснования силовых мер и принять меры в отношении сотрудников полиции, если с их стороны были нарушения.