Таллин, 14 апреля, 2025, 18:51 — ИА Регнум. Президент Эстонии Алар Карис законодательно утвердил право военных топить гражданские суда, если их сочтут угрозой важным объектам республики. Об этом 14 апреля заявил портал ERR.

Отмечается, что такие же меры военные Силы обороны Эстонии могут применять для защиты объектов оборонного назначения, портов и других сооружений.

Ранее 10 апреля законопроект о возможности военных топить подозрительные суда был принят эстонским парламентом на фоне случаев с повреждением подводных кабелей и иные инфраструктурные объекты. Председатель парламентской комиссии по гособороне Калев Стойческу, уточнял, что перед применением военной силы экипаж подозрительного судна эвакуируют.

11 апреля помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев назвал отвратительным намерение Эстонии топить подозрительные суда. Он также предположил, что за этим решением стоит Великобритания. Патрушев также отмечал, что коллективный Запад пытается не дать России использовать морские транспортные коммуникации и поэтому создает риски для безопасности судоходства и жизни людей.