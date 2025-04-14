Москва, 14 апреля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Правительство РФ занимается решением вопросов в сфере экологии и окружающей среды. Об этом 14 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Правительство РФ предпринимает системные попытки решать вопросы в сфере защиты окружающей среды и защиты экологии, в том числе это связано с утилизацией различных упаковочных материалов», — сообщил он в ходе совещания с членами кабмина РФ.

Российский лидер добавил, что позже обсудит с соответствующими ведомствами этот вопрос.

Как передавало ИА Регнум, в 2024 году завершился нацпроект «Экология», в рамках которого за шесть лет удалось восстановить здоровое состояние почти 600 км рек и других водных объектов, а также более 23 тыс. га водохранилищ. Были также ликвидированы 157 несанкционированных свалок в границах городов, что оказало положительное влияние на жизнь более 12 млн человек.

Кроме того, 8 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому компании, использующие вторсырье для производства товаров или упаковки, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Отмечалось, что эта мера также приведет к сокращению отходов на полигонах.