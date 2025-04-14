Москва, 14 апреля, 2025, 18:25 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин 14 апреля заявил, что обсудит с ведомствами и курирующим сферу экологии вице-премьером России Дмитрием Патрушевым идею создать предприятия по переработке упаковок длительного хранения в строительные материалы.

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С инициативой выступил управляющий директор ООО «МолоПак» Тимур Гущин. Он отметил, что при утилизации упаковки длительного хранения нужно тратить много энергии, чтобы разделить фольгу и полиэтилен. Он предложил вместо этого использовать отработанную упаковку для производства стройматериалов.

«Коллеги из правительства все слышат и, безусловно, будут иметь это в виду. Мы попозже с соответствующими ведомствами обсудим это», — отметил он в ходе совещания с членами правительства РФ.

Как передавало ИА Регнум, Путин также 14 апреля анонсировал открытие деревоперерабатывающих предприятий в Калужской, Ленинградской и Московской областях. Он также отметил, что у России хорошие перспективы развития лесной промышленности.

Кроме того, Путин сообщил, что на долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. Правительство будет развивать всю технологическую цепочку деревообрабатывающего производства, чтобы эффективно использовать лесные богатства страны.