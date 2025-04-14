Москва, 14 апреля, 2025, 17:57 — ИА Регнум. На долю России приходится пятая часть запасов древесины в мире, и руководство страны будет развивать всю цепочку деревообрабатывающего производства. Об этом 14 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

Илья Наймушин/РИА Новости

Он подчеркнул, что у лесной промышленности России хорошие перспективы и большие резервы ресурсов для уверенного роста отрасли.

«На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины. И мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», — отметил Путин в ходе совещания с членами правительства.

Как передавало ИА Регнум, Путин 14 апреля также сообщил о запуске трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах страны. Он также назвал укрепление технологической базы в сфере деревообработки одной из приоритетных задач России.

В октябре 2024 года Путин назвал странным то, что Россия продает за границу необработанную древесину, а потом импортирует изделия из нее. Руководство страны будет делать всё, чтобы поддерживать эту отрасль, пообещал президент.