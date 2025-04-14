Москва, 14 апреля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. В российских регионах запустят три деревоперерабатывающих предприятия. Об этом 14 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что в Калужской области запустят производство древесностружечных плит, в том числе ламинированных, в Ленинградской области будет работать модернизированное производство бумажно-слоистого пластика, а в Московской области — производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.

Российский лидер также назвал перспективы российской лесной промышленности хорошими и отметил потенциал для уверенного роста. Кроме того, по его словам, укрепление технологической базы в области деревообработки находится в числе приоритетных задач страны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3959411" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В рамках совещания с членами правительства президент принимает участие в открытии объектов лесопромышленного комплекса

«На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», — сообщил он в ходе совещания с членами кабмина РФ.

Кроме того, по словам президента, в России должно появляться больше современных предприятий лесной промышленности с высокооплачиваемыми местами.

Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Путин поручил повысить зарплаты работникам лесного хозяйства. Российский лидер напомнил, что с 2021 года в стране восстанавливается больше лесов, чем вырубается.

В феврале прошлого года глава российского государства отмечал, что в деревообрабатывающей промышленности все еще наблюдается зависимость от зарубежных партнеров, которую нужно преодолевать. Вместе с тем Путин добавил, что в рамках развития лесопромышленного комплекса необходимо увеличить глубину переработки леса в России.