Путин анонсировал запуск трех деревоперерабатывающих предприятий в регионах
Москва, 14 апреля, 2025, 17:52 — ИА Регнум. В российских регионах запустят три деревоперерабатывающих предприятия. Об этом 14 апреля заявил президент РФ Владимир Путин.
Отмечается, что в Калужской области запустят производство древесностружечных плит, в том числе ламинированных, в Ленинградской области будет работать модернизированное производство бумажно-слоистого пластика, а в Московской области — производственный цех по выпуску упаковки для жидких пищевых продуктов.
Российский лидер также назвал перспективы российской лесной промышленности хорошими и отметил потенциал для уверенного роста. Кроме того, по его словам, укрепление технологической базы в области деревообработки находится в числе приоритетных задач страны.
«На долю России приходится пятая часть мировых запасов древесины, и мы обязательно будем развивать всю технологическую цепочку эффективного использования наших лесных богатств», — сообщил он в ходе совещания с членами кабмина РФ.
Кроме того, по словам президента, в России должно появляться больше современных предприятий лесной промышленности с высокооплачиваемыми местами.
Как передавало ИА Регнум, 29 февраля Путин поручил повысить зарплаты работникам лесного хозяйства. Российский лидер напомнил, что с 2021 года в стране восстанавливается больше лесов, чем вырубается.
В феврале прошлого года глава российского государства отмечал, что в деревообрабатывающей промышленности все еще наблюдается зависимость от зарубежных партнеров, которую нужно преодолевать. Вместе с тем Путин добавил, что в рамках развития лесопромышленного комплекса необходимо увеличить глубину переработки леса в России.