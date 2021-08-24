Москва, 14 апреля, 2025, 17:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил министру спорта Михаилу Дегтярёву снизить финансовую нагрузку на семьи за занятия спортом.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

В ходе совещания с правительством глава государства напомнил, что деятельность спортивных федераций в России носит ярко выраженный социальный характер и не должна быть коммерческой.

«Нужно выстроить работу таким образом, чтобы снизить нагрузку на семьи российские, на граждан, которые хотят и стремятся к тому, чтобы и они сами, и их дети занимались физической культурой и спортом. Там много над чем нужно работать, я помню все ваши предложения. Прошу просто уделить этому должное внимание, довести эту работу до логического завершения», — отметил Путин, комментируя выступление Дегтярёва.

Также Путин отметил, что граждане России могут получить налоговый вычет за занятия спортом всего у 4% российских компаний — именно столько организаций содержится в специальном перечне Минспорта. Он подчеркнул, что этого мало.

«Что-то очень мало у нас организаций. Где-то в районе 4% процентов от существующих, вообще действующих в стране», — заявил Путин.

Кроме того, Путин обратил внимание Дегтярёва на сложности с налоговым вычетом за спорт. Он указал, что если люди не понимают, как это сделать, это не они виноваты, а власти не дорабатывают.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября 2024 года Путин на заседании Совета по развитию физкультуры и спорта потребовал пресекать коммерциализацию детского спорта в России. Он отметил, что о проблемах в этой области говорят и родители, и эксперты, их слова подтверждают независимые опросы. Даже в формально бесплатных секциях родителям приходится тратить немало денег на экипировку детей, спортивные сборы и аренду площадок, добавил глава государства.

В ходе заседания он также заявил, что около 76 млн россиян — примерно 57% населения — регулярно занимаются спортом, но это количество необходимо увеличивать. Он отметил, что в России около 92,5 тыс. негосударственных организаций оказывают физкультурно-оздоровительные услуги, проводят соревнования и занимаются спортивной подготовкой. При этом далеко не все из них вовлечены в национальные, региональные и местные программы развития спорта.