Москва, 14 апреля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин потребовал своевременно реагировать на лесные пожары в России и не допустить тяжелых последствий. Об этом он 14 апреля заявил на заседании Совета безопасности РФ.

Михаил Миронов/РИА Новости

Глава МЧС России Александр Куренков во время заседания доложил, что пожароопасный сезон уже начался в 69 регионах России.

«Всего с начала года, по данным Авиалесоохраны, на территории РФ зафиксировано более 680 очагов лесных пожаров на общей площади свыше 178 га», — заявил глава МЧС.

Заслушав выступление Куренкова, Путин в свою очередь отметил, что как минимум в восьми российских регионах число очагов лесных пожаров уже превышает показатели прошлого года.

«Поэтому здесь очень важно реагировать своевременно. Не допустить тяжелых последствий и тем более какого-то значимого ущерба для людей. Здесь нужно просто постоянно держать руку на пульсе», — подчеркнул президент.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов также отметил, что пожароопасный сезон на месяц раньше наступил в Центральном, Приволжском и Дальневосточном федеральных округах. Это произошло из-за малоснежной зимы. При этом пик ожидается в мае, уточнил Козлов.

Он добавил, что всероссийские силы для борьбы с лесными возгораниями превышают 28 тыс. человек.

Также во время заседания глава МЧС добавил, что наиболее сложная обстановка с лесными пожарами наблюдается в Дагестане и Бурятии, Приморском, Забайкальском и Краснодарском краях, Астраханской и Калининградской областях. В этих субъектах РФ с начала года от огня пострадали два жилых дома и 32 строения, при этом человеческих жертв не допущено.

До этого, 14 апреля, синоптики спрогнозировали в ближайшие дни в Бурятии, где сохраняется пожароопасная обстановка, ветряную погоду. В ведомстве уточнили, что за сутки было зарегистрировано 14 пожаров, при этом есть информация об одном пострадавшем.

Ранее, 6 апреля, сообщалось, что сотрудники МЧС тушат 36 природных пожаров в Забайкалье. Отмечается, что с конца марта в регионе действует режим повышенной готовности в связи с сезонными лесными пожарами. Кроме того, режим чрезвычайной ситуации действует в лесах Тунгокоченского, Читинского и Чернышевского районов.