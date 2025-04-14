Вашингтон, 14 апреля, 2025, 17:25 — ИА Регнум. Действия бывшего президента США Джо Байдена, когда он находился у власти, и главы киевского режима Владимира Зеленского спровоцировали начало вооруженного конфликта на Украине. Об этом 14 апреля заявил действующий американский лидер Дональд Трамп.

Global Look Press

«Зеленский и мошенник Джо Байден проделали ужасную работу, позволив начаться этому балагану. Было так много способов предотвратить это», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп подчеркнул, что непричастен к началу этого конфликта, но теперь усердно работает для разрешения украинского кризиса. Он также заявил о необходимости как можно быстрее остановить кровопролитие.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин в апреле 2024 года отметил, что Россию поставили в такие условия, что она была вынуждена начать спецоперацию на Украине. Потребовалось вооруженным путем защищать национальные интересы, своих людей, свое будущее и свою независимость.

18 марта Путин и Трамп по телефону обсудили ситуацию на Украине. Российский лидер подчеркнул, что прекращение иностранной военной помощи Киеву является ключевым условием для разрешения конфликта и недопущения его эскалации.