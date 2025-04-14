Будапешт, 14 апреля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Евросоюз хочет в течение 2025 года начать в полном объеме переговоры с Украиной о вступлении в сообщество. Об этом 14 апреля заявил журналистам министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

IMAGO/Ardan Fuessmann/Global Look Press

«Несколько человек здесь (на заседании глав МИД стран ЕС. — Прим. ред.) также ясно дали понять, что они хотят, чтобы все главы переговоров о вступлении с Украиной были открыты в этом году», — сообщил он.

Сийярто добавил, что Венгрия не позволит принять решение о вступлении Украины в Евросоюз без учета мнения своих граждан.

Министр напомнил, что в Венгрии стартовал всеобщий опрос населения, в котором граждан страны просят высказать отношение к приему Украины в ЕС.

Как передавало ИА Регнум, в феврале Венгрия заблокировала начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Будапешт потребовал от Киева представить план по защите национальных меньшинств.

17 марта Венгрия заблокировала выделение €20 млрд на военную помощь Украине. Сийярто назвал возмутительным предложение Еврокомиссии направить такую сумму на оружие для киевского режима. 20 марта стало известно, что Будапешт снова выступил против этой инициативы.

22 марта Сийярто отметил, что Венгрия продолжит блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока киевский режим не перестанет нарушать права венгерского национального меньшинства Закарпатья. По его словам, решение о членстве Украины в ЕС должен принимать венгерский народ, поэтому для положительного решения вопроса нужно, чтобы за это проголосовали на референдуме.