Нижние Серги, Свердловская область, 14 апреля, 2025, 17:17 — ИА Регнум. Мать подростка, который избил одноклассницу в Нижних Сергах Свердловской области, выдворят из России. Об этом 14 апреля сообщили в пресс-службе СУ СК России по региону.

Ранее, в этот же день, сообщалось, что следователи уже направили в суд уголовное дело в отношении 14-летнего подростка по статьям о покушении на грабеж и умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Следствие установило, что юноша, проживающий в городе Нижние Серги, осенью 2024 года во время школьной перемены избил руками и ногами одноклассницу. Его также обвиняют в двух покушениях на грабеж в отношении 10-летнего школьника.

Мать подростка привлекли к административной ответственности за ненадлежащее воспитание, а также за нарушение миграционного режима. Ее вид на жительство аннулировали. После того, как решение суда вступит в силу, она обязана будет покинуть Россию.

Ранее, 23 января, семью школьника, напавшего с ножом на сверстников в Краснодаре, выдворили из России. Инцидент с нападением в одной из школ поселка Российский произошел 6 декабря. В больницу попали четверо несовершеннолетних. Ученика с ножом задержали на месте.

Прокуратура Краснодарского края начала проверку по факту нападения. 11 декабря суд не стал арестовывать злоумышленника, но ограничил его в передвижении и запретил ряд действий. Подростка также обязали выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей.